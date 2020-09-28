غرفة مواد البناء: تصاريح البناء باشتراطات معالجة سليمة

قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة تصاريح التراخيص مرة أخرى هو أمنية تجار مواد البناء، وجميع العاملين بالقطاع بشكل عام.وأضاف عبدالحميد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن جميع قطاعات مواد البناء تأثرت بوقف التراخيص، وتراجعت المبيعات بشكل ملحوظ، ويعد القرار هو المطلب الأول لمواد البناء في الوقت الحالي.وأشار إلى أن غرفة مواد البناء كانت مع اتخاذ قرار وقف التراخيص، حتى يتم وضع اشتراطات سليمة لها وقوانين رادعة لتقليل حجم المخالفات الحاصلة على الأراضي الزراعية والمناطق الغير صالحة للبنيان.وأكد ضرورة عودة التراخيص باشتراطات وتطبيقها بحزم خلال الفترة المقبلة بأقصى عقوبة.ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء وإعلانها للشعب، وقال الرئيس نصًّا موجهًا حديثه للحكومة "خلصوا اشتراطات البناء وأعلنوها للناس والمسار الجديد إزاى هنظم عملية البناء في مصر علشان الدنيا تتحرك".