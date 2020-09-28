اختبار جديد لكورونا يظهر النتيجة خلال 15 دقيقة

أعلن الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عن اختبار جديد سريع لفيروس كورونا يمكن من خلال تحديد إصابة الشخص من عدمه خلال 15 الى 30 دقيقة فقط.وأشار تادروس- في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف - إلى انه سيتم توفير 120 مليون وحدة من هذا الاختبار للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل على مدار الأشهر الستة المقبلة وستوزع على عدد كبير من البلدان الافريقية بداية من شهر أكتوبر.ولفت مدير عام منظمة الصحة إلى أن سعر الاختبار الجديد هو خمسة دولارات فقط، وتوقع أن ينخفض السعر اكثر خلال الفترة المقبلة.من جانبها قالت كاتارينا بومى الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي للتشخيصات الجديدة المبتكرة والمعروف باسم ( فايند ) أن الفحص الجديد يحمل اسم ( أر دى تى ) يوجد منه نوعان وهو سهل الاستخدام ويعطى نتائج موثوقة، مشيرة إلى أن نتيجة هذا النوع السريع من الاختبار لفيروس كورونا لها فعالية كبيرة تصل نسبتها إلى 80 % عندما يستخدم في المجتمعات التي يوجد بها انتشار سريع وكبير لفيروس كورونا.على صعيد متصل وردا على أسئلة الصحفيين، قالت الدكتورة ماريا فان كيركوف المسؤولة التقنية عن مكافحة فيروس كورونا بمنظمة الصحة العالمية: إن الاختبار الجديد يمكن للدول أن تستخدمه جنبا إلى جنب اختبار "بى سى أر"، ولكن الأخير يواجه تحديات تتمثل في طول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على نتيجة الفحص إضافة إلى تكلفته الكبيرة.ولفتت إلى أن مشكلة فحص "بى سى أر" أيضا تتمثل في أن الكثير من الدول ليس لديها إمكانات كبيرة وبالتالي تضطر لإرسال العينات إلى المعامل المركزية للحصول على النتيجة وهو ما يستغرق وقتا طويلا.وأكدت أن هناك حالات سيكون من المستحسن فيها اجراء اختبار بى سى أر وحالات أخرى سيكون من الأفضل استخدام الاختبار الجديد.