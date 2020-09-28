رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اجتماع طارئ لمجلس الأمن غدا بشأن اشتباكات أذربيجان وأرمينيا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:35 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
وكالات
طباعة
يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء، اجتماعا طارئا مغلقا يناقش فيه التطورات في ناغورني قره باغ التي تشهد منذ نهاية الأسبوع الماضى معارك دامية، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية فرانس برس الإثنين.
وأوضحت المصادر أن هذه المبادرة قامت بها ألمانيا وفرنسا وتحظى بتأييد دول أوروبية أخرى هي إستونيا وبلجيكا وبريطانيا.

وتزامنت الأحداث في الإقليم الانفصالي مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتثير مخاوف من حرب واسعة النطاق بين أذربيجان وأرمينيا في جنوب القوقاز؛ حيث تتنافس أنقرة وموسكو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًّا.. السعودية تعلن الحظر على المنتجات التركية

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

مقتل إرهابيَين هاربين من «عملية الشهيد الحوفي» في القليوبية

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوي الهمم

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

image description

جامعة أسيوط تفتح الترشح لمنصب عميدي «الهندسة ومعهد الأورام» الأحد

image description

الخواجة: فخور بصناعة التحف والأنتيكات.. والرئيس عمل على جذب السياحة

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

بالأسماء.. السيسي يصدر قرارات بنقل 6 مستشارين لوظائف غير قضائية

السيسي يوجّه بالتوسع في التجمعات التنموية بسيناء

بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

أيام زمان

«تحدثا في غير اختصاصهما».. كيف تعاملت زوجة «عبدالناصر» وابنه في هجوم «محفوظ والشعراوي»؟

«آلمني هجوم السادات والحمامصي».. اعترافات خالد عبدالناصر عن الهجوم ضد والده

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

مقالات الرأي
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
مؤمن المحمدي
فارق الأهداف
المزيد

الثقافة

«مصر والنظام الدولي بعد ثورة يوليو».. جلسة بحثية في مؤتمر عبد الناصر

الوجه الآخر لـ جمال عبد الناصر.. «مفتون بشعر المتنبي وروايات تشارلز ديكنز»

شحاتة العريان: شخصية عبدالناصر خلقت منه أسطورة

الأربعاء.. لبنى إسماعيل تناقش «عناقيد الغضب» بالنيل الثقافية