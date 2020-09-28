اجتماع طارئ لمجلس الأمن غدا بشأن اشتباكات أذربيجان وأرمينيا

يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء، اجتماعا طارئا مغلقا يناقش فيه التطورات في ناغورني قره باغ التي تشهد منذ نهاية الأسبوع الماضى معارك دامية، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية فرانس برس الإثنين.وأوضحت المصادر أن هذه المبادرة قامت بها ألمانيا وفرنسا وتحظى بتأييد دول أوروبية أخرى هي إستونيا وبلجيكا وبريطانيا.وتزامنت الأحداث في الإقليم الانفصالي مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتثير مخاوف من حرب واسعة النطاق بين أذربيجان وأرمينيا في جنوب القوقاز؛ حيث تتنافس أنقرة وموسكو.