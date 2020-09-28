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تقارير ومتابعات

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:50 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
نعمات مدحت
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شغلت منحة العمالة الغير منتظمة 2020 الكثير من المواطنين خاصة بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد صرفها للمتضريين من وباء كورونا المستجد، وتصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، وبلغ عدد مستحقي الصرف نحو 1.6 مليون عامل، بتكلفة بلغت قيمتها 2.4 مليار جنيه.

ورغم الظروف الاقتصادية التي تعاني منها الدولة إلا أنها اهتمت بالعمالة غير المنتظمة، وجعلتها نصب أعينها.

منحة العمالة الغير منتظمة 2020

وأكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع شروط وضوابط خاصة بصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا المستجد حتى نهاية العام الجاري 2020.

وقال في تصريحات إن صرف منحة الـ 500 جنيه، جاء حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصلحة الشعب بشكل عام، ومصلحة العمالة بشكل خاص، في ظل ما تمر به البلاد من جائحة وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19".

رابط وزارة القوى العاملة

ويبحث الكثير من المواطنين على رابط وزارة القوى العاملة، لمتابعة أخبار المنحة، ويقدم موقع "الدستور" رابط الوزارة لمتابعة جميع ما يتعلق بالعمالة في مصر  http:www.manpower.gov.eg.

 الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 

وحددت وزارة القوى العاملة طريقة صرف منحة الـ 500 جنيها للعمالة غير المنتظمة، عن طريق المكاتب البريدية بالمحافظات وفروعها، ويكون عن طريق الفيزا كارت التي خصصتها الوزارة للعاملين.

ولمعرفة صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020 كل شهر، يدخل الشخص الذي صرف المنحة من قبل على موقع الوزارة الرسمي، ثم النقر على الخانة التي حددتها الوزارة تحت مسمي اضغط هنا، ثم إدخال جميع البيانات الخاصة به والمطلوبة منه في الاستمارة التي وضعتها الوزارة ثم الضغط على إرسال.

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