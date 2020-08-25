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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:52 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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يقدم لكم «الدستور» آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة غير المنتظمة.

تستكمل وزارة القوى العاملة صرف الدفعة الثالثة من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح العمالة اليومية غير المنتظمة المتضررة من وباء كورونا؛ حيث وجه الرئيس بصرف منحة لهذه الفئة بمقدار 500 جنيه تصرف على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه.

آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة

غدا الأربعاء الموافق 26 أغسطس هو آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة اليومية الغير منتظمة المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وتستكمل صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة اليوم وغداً لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم فى 14 ألف ماكينة صرف آلي بمنافذ البريد، والبنك الزراعي المصرى.


على أن يتم استكمال الصرف لمن لم يصرفوا خلال الأسبوع الماضى نظرا إجازة رأس السنة الهجرية.

وطمأنت الوزارة، المستحقين بأن الـ500 جنيه موجودة في حساباتهم حتى بعد انتهاء استكمال الصرف، ولا داعي للتزاحم على ماكينات الصرف الآلي في فرع البريد والبنك الزراعي المصري، إلا في الموعد المحدد لكل مستحق، لضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المستحقين والعاملين.
 
يتم صرف المنحة التى يصل قدرها لـ500 جنيه من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع ولكن أولاً يجب التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ24 ساعة. 
 
وأعلنت الوزارة أن إجمالي المبالغ التي تصرف لهذه الدفعة من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يزيد على 800 مليون جنيه. 
وكانت اللجنة حددت موعد صرف الدفعة الثالثة خلال يوم الخمس 16 أغسطس وحتى يوم الأحد 20 أغسطس ودخل في هذه الأيام يوم إجازة رأس السنة الهجرية مما تسبب في عدم صرف لعدد من المستحقين ولذلك تم إعطاء يومي 25 و26 أغسطس الجاري للمستحقين لاستكمال الصرف.
 
كما توفر وزارة القوى العاملة عن توفير فرص عمل تصل حتى 7599 للجنسين بجميع التخصصات تعرف عليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة من هنا.

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