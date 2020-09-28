بدء عزاء الفنان المنتصر بالله بكنيسة «السيدة العذراء»

بدأت مراسم عزاء الفنان الراحل المنتصر بالله بكنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلي في الزمالك، اليوم الإثنين، وفقا للإجراءات الاحترازية، بحضور عدد من أفراد أسرته.وحرص الحاضرون على ارتداء الكمامات الطبية واستخدام جميع أدوات التعقيم.وتم تشييع قداس الجنازة الفنان الراحل المنتصر بالله بكنيسة الشهيد أبو سيفين بحي المهندسين.وتوفي النجم الكبير المنتصر بالله أمس بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض.وأصيب الفنان الراحل منذ 10 سنوات بعدة أمراض مزمنة، بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة في ‏المخ، تسببت في إبعاده عن التمثيل.