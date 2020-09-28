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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدفاع الأرمينية»: جيش قره باغ صد هجومًا أذربيجانيًا بالدبابات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:16 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن قوات جمهورية قره باغ، غير المعترف بها، صدت هجوما بدبابات شنه، اليوم الاثنين، في المنطقة الجيش الأذربيجاني.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، في بيان: "شن العدو هجوما بالدبابات في الاتجاه الجنوبي الشرقي، لكن جيش الدفاع لقره باغ صده بنجاح ودمر 10 مدرعات أذربيجانية.. الأعمال القتالية تستمر".

واندلعت، صباح أمس الأحد، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمينية في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في إقليم قره باغ المعلن استقلاله من جانب واحد، وأن القصف أسفر عنه سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وقره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمينية التعبئة العامة في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ"، فيما أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، فرض الأحكام العرفية في البلاد مع تعبئة عسكرية جزئية.

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