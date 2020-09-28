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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوى الهمم

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:06 م
جولة محافظة أسيوط
جولة محافظة أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الإثنين، الشاب محمد عبد الباسط محمود من ذوي الهمم؛ للاستماع إلى طلباته وتقديم أوجه الدعم له موجّهًا بتوفير فرصة عمل له بالقطاع الخاص تتناسب مع ظروفه وإيجاد مصدر دخل له لمواجهة ظروف الحياة.

جاء ذلك على هامش لقاء المواطنين الأسبوعي الذي يعقده المحافظ مع المواطنين كل يوم إثنين بديوان عام المحافظة، بمشاركة القيادات التنفيذية، ومسؤولي التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

واستمع سعد إلى طلبات الشاب ابن قرية درنكة، التابعة لمركز أسيوط، والذي يهوى تأليف القصص والكتابة الأدبية، معلنًا الاستجابة الفورية لطلبه في الحصول على فرصة عمل في القطاع الخاص؛ لتوفير مصدر دخل لمساعدته على مواجهة ظروف الحياة، فضلًا عن تبني موهبته في التأليف وإتاحة الفرصة أمامه لصقل خبراته.

وشدد على دعمه الكامل وتقديم كل المساعدة للأشخاص ذوي الهمم بالمحافظة، وتكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع القيادات التنفيذية ومكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، ومديريات الخدمات؛ لتلقي طلبات وشكاوى ذوى الهمم والاستجابة العاجلة لها؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لدمج ذوي الهمم في المجتمع وتوفير كل سبل الدعم لهم من فرص عمل لهم بالقطاع الخاص وتدريبهم على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم لهم.

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