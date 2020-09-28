العراق: تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على السفارة الأمريكية

أعلنت لجنة برلمانية عراقية، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجان التحقيق في الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، بعد استجابة البرلمان العراقي لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالتحرك ضد الهجمات لوقف الميليشيات المدعومة من إيران.وذكرت قناة «العربية» الإخبارية، أنه بعد التحذير الأميركي للعراق من أن الولايات المتحدة ستغلق سفارتها في بغداد إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأميركيين، استجاب البرلمان العراقي للطلب الأميركي.وأشارت لجنة برلمانية، الاثنين، إلى أن تحقيقات السلطات كانت قد وصلت إلى نتائج متقدمة حول قضية استهداف الناشطين.يشار إلى أن مصادر أميركية في العراق كانت قد كشفت عن معلومات وصلتها حول وجود خطة لاقتحام السفارة وأخذ رهائن منها، لافتة إلى أن الحكومة العراقية ستخلي المنطقة الخضراء من كل القوات الأمنية باستثناء الفرقة الخاصة.بدوره، قدم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سلسلة مطالب لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لتفادي إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، حسب المصادر، التي أكدت أن بومبيو منح الكاظمي مهلة لتنفيذ مطالب واشنطن قبل إغلاق السفارة.