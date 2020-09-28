محافظ الشرقية: مليار و620 مليون لتنفيذ 14 مشروع بمركز بلبيس

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جار تنفيذ 270 مشروع بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليار و106 مليون جنيه منهم 14 مشروع خدمي وتنموي بقطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحي - الصحة - الأبنية التعليمية ) بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة مالية بلغت مليار و620 مليون و200 ألف جنيه.أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ عدد 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة بلغت مليار و493 مليون جنيه بمركز ومدينة بلبيس شملت تلك المشروعات عمل توسعات شبكات انحدار بلبيس بتكلفة 53 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي غيته بتكلفة 20 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بمنية سلمنت بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء محطتي معالجة ورفع صرف صحي بقرية أولاد سيف بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية الروضة بتكلفة 300 مليون جنيه.كما شملت إنشاء محطتي معالجة ورفع صرف صحي بقرية ميت جابر تعمل بطاقة 5 آلاف م3 اليوم وبتكلفة 120 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرى العدلية وتوابعها ( العدلية - ميت حبيب - ميت حمل - الشغابنة- كفر أكياد- سندنهور - قهلة الجبل - كفر العرب) والذي يشمل إنشاء 8 محطات رفع بطاقة 20 ألف م3اليوم وبتكلفة 400 مليون جنيه.وللارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمركز بلبيس أوضح محافظ الشرقية أنه جار إنشاء مستشفى الزوامل بتكلفة 25 مليون جنيه، وكذلك إنشاء الوحدة الوحدة الصحية بالمنطقة الصناعية ببلبيس بتكلفة 3 مليون و360 ألف جنيه.وفي قطاع الأبنية التعليمية ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين أكد محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 98 مليون و800 ألف جنيه شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة سالم علام للتعليم الأساسي لاضافة 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و200 ألف جنيه وإنشاء جديد لمدرسة علي يوسف الثانوية لاضافة 12 فصل وبتكلفة 6 مليون و300 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة الزوامل الثانوية لاضافة 18 فصل وبتكلفة 7 مليون و200 ألف جنيه.وشملت مشروع الإحلال الجزئي لمدرسة بلبيس الثانوية الصناعية لتطوير 43 فصل وبتكلفة 10 مليون جنيه، وأعمال توسعة 8 فصول بمدرسة غيته الإبتدائية بتكلفة 4 مليون و300 ألف جنيه.