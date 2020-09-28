«ضرائب اتحاد الصناعات» تستعرض تعديلات التعريفة الجمركية غدا

تستأنف لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي، نشاطاتها غدا الثلاثاء بعقد اجتماعها الثاني والأربعون لعرض التعديلات التي تمت على التعريفة الجمركية والصادرة بالقرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2020، والتي سبق دراستها باللجنة وإبداء الرأي فيها بالتعاون مع وزارة المالية.تستضيف اللجنة سيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد شحاتة، مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومن وزارة التجارة والصناعة طارق شلبي، مساعد الوزيرة للتجارة الخارجية والاتفاقيات، أشرف مختار، رئيس قطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات، وجمعة مدني، مدير عام الإفراج الجمركي، كما تستضيف عصام النجار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.وفي تصريحات سابقة حول هذا الشأن، صرح البهي أن تعديل فئات التعريفة الجمركية سيكون من شأنه أن يوفر المزيد من فرص العمل ويشجع الصناعات المحلية والصغيرة، موضحًا أن خفض التعريفة الجمركية على مدخلات الإنتاج يصنع مناخًا جاذبًا للاستثمار ويخلق فرص عمل جديدة خاصة وأن المكون المحلي هو الأساس في احتساب الضريبة واحتساب قيمة الخفض من سعر الضريبة على مدخلات الانتاج.