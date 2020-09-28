7 مليارات.. حصيلة خسائر الخطوط الجوية القطرية بسبب كورونا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن خسارتها السنوية الثالثة على التوالي، مشيرةً إلى أن جائحة فيروس كورونا والمقاطعة المستمرة من قبل الدول العربية المجاورة، كانت السبب الرئيسي وراء تقييد رحلاتها.وكشفت الخطوط الجوية القطرية يوم أمس الأحد، أن مجموعة الخطوط الجوية المملوكة للدولة تكبدت خسارة صافية قدرها 7 مليارات ريال قطري في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، مقارنة مع 4.75 مليار ريال معاد تقديرها قبل عام.وزاد إجمالي إيرادات المجموعة وإيرادات التشغيل الأخرى 6.4 ٪ إلى 51.1 مليار ريال مع نقل المزيد من الركاب، وفقًا لما أوردته صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الناطقة بالإنجليزية.فيما أشارت الصحيفة إلى أن الخطوط الجوية القطرية، تلقت 7.3 مليار ريال سلفة من النظام القطري في مارس، ذلك عندما تجاوزت خسائر المجموعة المتراكمة 50 ٪ من رأسمالها.وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان لها: "تعد هذه السنة من أصعب السنوات في تاريخ شركة الطيران"، موضحةً أن الأمور ازدادت سوءًا خلال السنة المالية، بعد تصفية شركة طيران إيطاليا ومقرها سردينيا، والتي تمتلك فيها الخطوط الجوية القطرية حصة 49 ٪.وفي السياق نفسه، قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في التقرير السنوي للشركة: "لم يسبق في تاريخ الطيران التجاري أن واجهت صناعتنا تحديًا بهذا الحجم والضخامة، لا يزال يتعين علينا أن نفهم تمامًا العواقب طويلة المدى للفيروس على صناعتنا ككل".