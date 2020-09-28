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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الثانى فى أفريقيا.. «فيسبوك» تنوى فتح مكتب تمثيل لها في نيجيريا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
فيسبوك
فيسبوك
أ ش أ
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أعلنت مؤسسة "فيسبوك" المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير أنها سوف تفتح مكتبا لها في مدينة "لاجوس" النيجيرية ليصبح بذلك ثاني مكتب تفتحه الشركة في قارة أفريقيا بعد مكتبها الأول في جنوب أفريقيا.

وأوضح الملياردير الأمريكي مارك زوكربرج مؤسس "فيسبوك" أن المكتب الجديد في نيجيريا سيبدأ نشاطه في النصف الثاني من العام المقبل 2021 وسيخصص لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء بأسرها.

وعلق كوجو بواكي مدير العلاقات العامة في فيسبوك أفريقيا على هذا الإعلان بقوله "إن افتتاح هذا المكتب في الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في أفريقيا يمثل مرحلة مهمة تعزز التزامنا المتواصل إزاء هذه المنطقة" وأكد أن مهمة هذا المكتب في القارة السمراء "لن تختلف عن المهام التي نعرفها في باقي أرجاء العالم وهي: بناء مجتمع والتقريب بين العالم".

تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن افتتاح المكتب الجديد جاء بعد استحداث شركة "فيسبوك" الأمريكية حاضنة للتكنولوجيا المتطورة بالتعاون مع شركات محلية ناشئة في ضاحية "يابا" الملقبة بـ"ياباكون فاليي" وسط لاجوس عاصمة نيجيريا الاقتصادية عام 2018.

وتعهدت فيسبوك بتدريب 50 ألف نيجيري لتزويدهم بمعلومات ضرورية للنجاح في المجال الرقمي.

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