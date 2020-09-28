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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: مقتل موظف حكومي برصاص القوات الشمالية «مؤسف»

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
القوات الشمالية
القوات الشمالية
أ ش أ
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أعرب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه- إن، اليوم الإثنين، عن تعازيه في مقتل موظف حكومي كوري جنوبي برصاص القوات الكورية الشمالية، واصفا الحادث بأنه "مؤسف وتعيس".

وشدد مون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، على ضرورة اكتشاف الحقيقة وراء الحادث، والتوصل إلى سبل جوهرية لمنع تكراره، قائلا إن الاعتذار غير المعتاد للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج- أون، عن الحادث يعكس نيته في تجنب انهيار العلاقات بين الكوريتين، معربا عن أمله في أن يتحول الحادث المأساوي في نهاية المطاف إلى فرصة للكوريتين لاستئناف الحوار والتعاون.

وأطلقت القوات الكورية الشمالية، الأسبوع الماضي، النار على مسئول مصايد أسماك كوري جنوبي يبلغ من العمر 47 عاما جُرف إلى مياهها، ثم أحرقت جثته وكان المسئول قد فقد في اليوم السابق أثناء قيامه بمهامه بالقرب من جزيرة يونبيونج الحدودية في البحر الأصفر.

واعتذر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج- أون، عن الحادث يوم الجمعة الماضي، في رسالة أرسلتها إدارة الجبهة المتحدة، وهي وكالة تجسس رئيسية تتعامل مع الشئون بين الكوريتين.

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