المالكى: اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم

رحب المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بنتائج "اتفاق" تبادل الأسرى الذي أعلن عنه الأحد من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفثس وبمشاركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدًا أن اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم.وقال "المالكي"، خلال المؤتمر الصحفي لقيادة القوات المشتركة للتحالف الذي عقد في الرياض مساء الأحد: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تقدم جزيل الشكر والامتنان للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود التي بذلت في هذا الجانب فيما يخص اتفاقية الأسرى، التي تعد امتدادًا لما جرى الاتفاق عليه في ستوكهولم. كما أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفثس بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحضور أطراف النزاع ما بين الحكومة الشرعية والحوثيين وبمشاركة قوات التحالف بأنه سيكون هنالك تبادل 1081 أسيرًا، وستقوم الحكومة الشرعية بإطلاق 618 أسيرًا، بينما سيقوم الطرف الآخر بإطلاق عدد 400 أسير، من ضمنهم عدد 15 أسيرًا من الجنود السعوديين وعدد 4 أسرى من القوات السودانية"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".كما أكد أن موضوع الأسرى هو محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية في المملكة العربية السعودية وفي دول التحالف.كما دعا إلى وقف إطلاق النار في اليمن وإعادة فتح المطارات والموانئ، مشيرًا إلى أن "اتفاق تبادل الأسرى في اليمن خطوة أولى لحل الخلافات الأخرى".إلى ذلك أكد أن "الأمم المتحدة مهتمة باستقرار اليمن والتوصل إلى حل دائم"، موضحًا أنه "جرى التوصل لإنجاز مهم في قضية تبادل الأسرى".وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد أعلنت الأربعاء أن فريقًا حكوميًا سيتوجه إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في اجتماع مع ميليشيات الحوثي برعاية الأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين المنبثق عن اتفاقية السويد.