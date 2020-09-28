رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: إخراج جميع المهاجرين القُصّر من مخيمات اللاجئين

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:55 ص
مخيمات اللاجئين
مخيمات اللاجئين
وكالات
طباعة
أعلن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي، في حديث إعلامي، أن جميع المهاجرين القُصّر غير المصحوبين قد جرى إخراجهم من مخيمات اللجوء في الجزر اليونانية.

لكن المنظمات التي تعنى باللاجئين لا تزال متوجسة حيال مخططات أثينا المتعلقة بهذه المخيمات، وما اذا كانت ستبقيها مفتوحة أمام طالبي لجوء آخرين، وأيضًا بشأن خطة قدمتها بروكسل للتركيز في سياستها الجديدة للهجرة على إبعاد الوافدين بطرق غير شرعية.

وقال ميتاراخي لإذاعة ريال: «لا يوجد أطفال قُصّر غير مصحوبين في أي من مراكز الاستقبال ومراكز تحديد الهوية في الجزر».

وأضاف أن عدد المهاجرين الوافدين الى اليونان انخفض «بأكثر من 89 بالمئة» في الربع الأخير، مشيرًا الى أن الأعداد المرتبطة بعمليات «المغادرة والنقل الى مواقع أخرى والترحيل القانوني والعودة الطوعية تفوق أعداد الوافدين».

واتهم ناشطون اليونان بخفض عدد الوافدين في الاشهر الأخيرة من خلال تصعيد عمليات الإبعاد القسري للمهاجرين في بحر ايجة من أجل منعهم من الوصول الى شواطئها.

لكن ميتاراخي أصر على أن الانخفاض يعود لأن أثينا "فككت سلاسل تهريب البشر" في المنطقة.

ورحبت الحكومة اليونانية بحذر بخطة بروكسل لإصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، لكن الجمعيات الخيرية التي تساعد اللاجئين على الأرض انتقدت "سياسة الاحتواء المفرطة" المستمرة.

ويدعو «الميثاق الجديد للهجرة واللجوء» الذي كُشف عنه الأربعاء الى موقف أكثر حزما لإبعاد المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في الاتحاد الأوروبي، مع تشديد الرقابة على الحدود.

ولا يزال نصف المهاجرين البالغ عددهم 24 ألفا في مخيمات اليونان متواجدين في جزيرة ليسبوس

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

«الصحة» تكشف عن خطة التعامل مع إصابات كورونا بالمدارس

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

السيسى: مليار جنيه سنويًا لتنمية منطقة مسطرد وخدمة أهاليها

الصور

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

الأكثر قراءة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

«أصرت والدته على دفنه يوم وفاته».. المشاهد الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

حريق غابات يجبر السلطات على إخلاء المنازل بكاليفورنيا

ظهور إصابات بحمى الوادى المتصدع فى موريتانيا

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

محسن يونس: جمال عبد الناصر زعيم من الناس

فكرى داود: لم أر دموع والدى إلا فى يوم وفاة عبدالناصر

فاطمة الحصى: سنوات حكم عبدالناصر فترة نهضة تاريخية

بيتر ماهر: حضور «عبد الناصر» لتمتعه بكاريزما عابرة للأجيال