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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا فى المكسيك لـ730317

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:52 ص
كورونا فى المكسيك
كورونا فى المكسيك
وكالات
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كشفت بيانات وزارة الصحة في المكسيك، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 730317 حالة اليوم، بالإضافة إلى 76430 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات تسجيل 3886 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى 187 حالة وفاة، ولكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.

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