كوريا الجنوبية تسجل أدنى عدد من إصابات كورونا

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت اليوم الإثنين 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما يمثل أدنى عدد منذ 11 أغسطس.وأشارت بيانات المراكز إلى أن من بين الحالات الجديدة 40 حالة محلية وعشر حالات لأشخاص قادمين من الخارج.وتعد تلك أدنى أعداد تم تسجيلها منذ ظهور موجة جديدة من تفشي الفيروس من كنيسة حضر أعضاؤها تجمعا سياسيا ضخما في سول في 15 أغسطس.