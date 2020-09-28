فنزويلا: الاتهامات الأمريكية ضددنا «لا أساس لها»

قال وزير الشؤون الخارجية الفنزويلي خورخي أرياثا، إن ادعاءات الحكومة الأمريكية بشأن ارتكاب بعض من المسؤولين في فنزويلا مخالفات "مزيفة" وليس لها أساس من الصحة ولا دليل عليها.وأوضح "أرياثا"، عبر حسابه على موقع ((تويتر)) أن "الاتهامات ضد قادة الثورة خرقاء وعبثية لدرجة أنها تنهار من نفسها في قلب نظام العدالة الأمريكي نفسه".وأضاف: "استخدموا العديد من الأسلحة ضد فنزويلا. والأكاذيب أبرزها. وفشلوا وسيفشلون".جاءت تصريحات أرياثا عقب الاتهامات الأمريكية الأخيرة بأن وزير النفط الفنزويلي طارق العصامي متورط في الإتجار بالمخدرات.