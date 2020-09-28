شرطة الاحتلال تغرم مريضًا بكورونا 5000 شيكل

غرمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مريضًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مبلغ 5000 شيكل، بعد ثبوت انتهاكه للعزل المفروض عليه.وقالت شرطة الاحتلال إن المريض بكورونا انتهك العزل الصحي، المقرر قضاؤه داخل منزله باتباع الإرشادات الصحية، وتوجه إلى أحد المعابد اليهودية داخل مدينة القدس المحتلة، مما يعني أنه خالط الكثير من الإسرائيليين، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، تسجيل 5723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت صحة الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 229184 حالة، و1439 حالة وفاة.ويحتفل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بعيد الغفران اليهودي، وسط فرض الإغلاق الشامل لديه.