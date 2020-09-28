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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الشيشانى يدعو أرمينيا وأذربيجان للتهدئة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:26 ص
رمضان قديروف
رمضان قديروف
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دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف السلطات في أرمينيا وأذربيجان إلى التهدئة.

ورأى قديروف، مساء الأحد، أن القوقاز بأسره وجميع الشعوب الشقيقة في المنطقة تعاني من مشكلة قره باغ.

كما دعا قديروف الشعبين الأذربيجاني والأرميني إلى وقف إراقة الدماء، بما لا يدفع الصراع بعيدًا عن الإنسانية وإمكانية فهمه بالعقل.

ودعا قديروف المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المجاورة إلى بذل الجهود لإعادة السلام إلى القوقاز.

يُذكر أن اشتباكات مسلحة قد اندلعت، صباح اليوم، على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في إقليم قره باغ المعلن استقلاله من جانب واحد، وأن القصف أسفر عنه سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وقره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمينية التعبئة العامة في البلاد.

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