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اقتصاد

أبرزها القلب والضغط.. خريطة الأمراض الأكثر فتكًا بحياة المصريين

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:29 م
امراض القلب
امراض القلب
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أمراض القلب احتلت المرتبة الأولى بين وفيات المصريين حيث بلغت 203.1 ألف حالة وفاة خلال 2019، كما بلغت وفيات أمراض ارتفاع ضغط الدم 55.615 ألف حالة وفاة، أمراض الجهاز الهضمى 40.1 ألف حالة وفاة.

أضاف الجهاز أن عدد وفيات أمراض الأورام بلغ 33.2 ألف حالة، أمراض معدية وطفيلية 17 ألف، فيما بلغت وفيات الداء السكّري ومضاعفاته 6885 حالة وفاة.

كما تحتل الأمراض التنفسية مرتبة متقدمة بين أسباب وفيات المصريين بعدد 52.5 ألف حالة وفاة ليبلغ عدد وفيات مرض الالتهاب الرئوي 21.895 ألف حالة وفاة خلال عام 2019، وعدوى الجهاز التنفسى 1010 حالة وفاة، الأمراض الزمنة بالجهاز التنفسى السفلى 2442 حالة وفاة، باقى أمراض الجهاز التنفسى 27.203 ألف حالة وفاة، بإجمالى 52.4 ألف حالة وفاة بسبب الأمراض التنفسية.

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