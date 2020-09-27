10 مصابين في حادث تصادم بالمنوفية

أصيب منذ قليل 10 أشخاص، في حادث مروع علي طريق شبين الكوم قويسنا، بمحافظة المنوفية، نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص بسيارتين ملاكي، عند كمين أبو شيخة، والذي تسبب في تحطم السيارات، نتيجة السرعة الزائدة.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بوقوع حادث على طريق شبين الكوم قويسنا وإصابة عدد من الأشخاص، بين سيارتين ملاكي وأخرى ميكروباصوأكد الدكتور أحمد سمير مدير الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الحادث تسبب في إصابة 10 أشخاص على الأقل وجار حصر الباقي، موضحا أنه سيتم نقل المصابين إلى مستشفيات شبين الكوم.وعلى الفور انتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين، كما انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مرور المنوفية لتسيير حركة المرور وإزالة العوائق الناتجة عن الحادث، وتجمع عدد كبير من الأهالي للمساعدة في نقل الحالات المصابة.