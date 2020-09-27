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محمد العسيري

سياسي

بدوي: الإخوان لا ترى سوى الدمار ولا تسعى لغير التخريب

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:11 م
أحمد بدوي
أحمد بدوي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، إن أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي لم تتغير في مصر على مدار 9 سنوات من أحداث 2011 وما قبلها، فهم لا يرون سوى الدمار ولا يسعون سوى للتخريب والتفجير، ويكرهون قائمة المنجزات لأنهم إرهابيون حاقدون على كل قيادة وطنية شريفة تأتي إلى مصر.

ولفت بدوي في بيان له اليوم، أن الفشل الذريع لتنظيم الإخوان مؤخرا أثبت مجددا أن ملايين المصريين لفظوا هذه الأجندة الإرهابية ولم يعد يقبلونها ولن يضحك أحد عليهم مرة ثانية.

وشدد على أن المصريين يلمسون بأنفسهم مشاريع قومية عملاقة، آخرها قيام الرئيس السيسي بافتتاح مجمع مسطرد بعد 9 سنوات على غلقه، ويشهدون تطورا على مختلف الأصعدة والميادين، وإصلاح اقتصادي ومالي شامل، وتساءل "كيف يكون الرد على هذا بالتفجير والتدمير وإسقاط نظام مستقر قوي؟".

وأشار إلى أن الإخوان يعيشون عصورا ظلامية ولا مستقبل لهم في الوطن ولن تقوم لهم قائمة من جديد.

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