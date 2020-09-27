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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محكمة البحر الأحمر تعلن أسماء المرشحين للنواب بالنظام الفردي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:06 م
مجلس النواب
مجلس النواب
علي عواد
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أعلنت محكمة البحر الأحمر الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة عنبر رئيس المحكمة ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، أسماء المرشحين لعضوية مجلس النواب ٢٠٢٠ بالنظام الفردي، بواقع ٣٥ مرشحا بجميع دوائر المحافظة.

وأعلنت اللجنة أسماء ١٨ مرشحا في الدائرة الأولى رأس غارب الغردقة، كما أعلنت اللجنة أسماء ١٣ مرشحا في الدائرة الثانية التي تضم مدن سفاجا القصير مرسى علم.

وأعلنت اللجنة أسماء ٤ مرشحين في الدائرة الثالثة الشلاتين.

كانت لجنة فحص طلبات الترشح قد أنهت أعمالها أمس السبت بعد غلق باب تلقى طلبات الترشح.

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