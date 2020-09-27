مخالفات بالجملة فى حملة موسعة على المحلات بكفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة حملة موسعة من المتابعة بديوان عام مجلس المدينة استهدفت حصر كافة المحلات غير المرخصة وكذا الإشغالات والاعلانات وحالة النظافة العامة والإشغالات ومدى الالتزام وتطبيق القانون بقرية ميت الدريج والمدينة.أسفرت الحملة عن رصد عددا من المخالفات والمحلات غير المرخصة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجار استكمال أعمال المتابعة تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة بناء على تعليمات معالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.وقال رئيس المركز والمدينة فى تصريحات صحفية، إن حملات المرور على كافة أنواع المحلات بقرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا مستمرة بهدف متابعة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الممنوحة للتراخيص وكذلك حالة النظافة العامة لحماية أهالينا المواطنين.وناشد رئيس المركز والمدينة جميع أصحاب المحلات بالالتزام بالقانون وعدم مخالفة الرخص والاشتراطات الممنوحة وعدم التسبب وارتكاب مخالفات فى إشغال حركة الطرق والشوارع تجنبا من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين دون وساطة أو محسوبية لفرض هيبة الدولة بهدف راحة وخدمة أهالينا المواطنين الذين نعمل دائما على راحتهم وتوفير كافة الخدمات والمرافق وسبل الراحة لهم طبقا للإمكانيات المتاحة.