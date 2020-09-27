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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. انطلاق جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:53 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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تعقد النقابة العامة للمحامين جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، غدًا الإثنين لمحامي نقابات القاهرة الجديدة، حلوان، شمال وجنوب الجيزة، شمال وجنوب القليوبية، الفيوم، بني سويف، المنيا، شمال وجنوب أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، وذلك برئاسة رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وتقام الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية، بشارع الجلاء، ويكون الحضور في التاسعة صباحا ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبَدلة الكاملة والكرافتة، وروب المحاماة، والكِمامة الطبية.

وأصدرت إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين مجموعة من التنبيهات المهمة للمحامين الجدد بشأن جلسة حلف اليمين، وجاءت كالتالي:

ـ لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد في نفس الوقت داخل قاعة الحِلف.. إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

ـ إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين بقاعة حلف اليمين.

ـ لمن لم يحصل على رقم القيد.. عليه التوجه إلى إدارة السجلات بمقر النادي النهري للمحامين في المعادي في موعد سابق ليوم الحلف، للحصول عليه وإحضاره خلال جلسة حلف اليمين.

ـ لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ داخل القاعة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المَعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

ـ الالتزام بالحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر انعقاد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر ـ بجوار قسم الأزبكية ـ شارع الجلاء.

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