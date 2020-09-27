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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير تركي: ميليشيات أردوغان تصل أذربيجان لإشعال الفوضى

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:43 م
مرتزقه أردوغان
مرتزقه أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "أحوال" التركي أن مجموعة المقاتلين السوريين المتطرفين من الفصائل المدعومة من تركيا وصلت إلى أذربيجان مساء اليوم الأحد، وفقا لـ"مصادر موثوقة للغاية".

وتابع أن المجموعة الحالية وصلت إلى تركيا من عفرين التي تسيطر عليها الأولى في وقت سابق من الأسبوع، لافتا إلى أن هناك المزيد من المقاتلين ينتظرون الانتشار.

وفقا للموقع، نشرت الصحفية ليندسي سنيل تسجيلات الأسبوع الماضي، كشفت عن أنه سيتم إرسال حوالي 1000 من أعضاء الجيش السوري الحر الإرهابي والمدعوم من تركيا إلى أذربيجان، مضيفة أن البعض قد يكون هناك بالفعل، ووصفت ادعاءات مماثلة على مدار الأسبوع.

وبحسب سنيل، وصل أعضاء فرقة حمزة إلى باكو يوم الثلاثاء الماضي ونفت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدة هذه المزاعم.

وأكد الموقع أن إركين أونجان، الصحفي في سبوتنيك التركية نشر مقطع فيديو يُزعم أنه يظهر قوافل TFSA متجهة إلى ناجورنو كاراباخ، نقلًا عن "مصادر أذربيجانية".

وتصاعدت التوترات بين أذربيجان وأرمينيا منذ يوليو، عندما اشتبكت القوات المسلحة من الجارتين في منطقة توفوز تافوش على الحدود بينهما، ما أدى إلى وقوع إصابات بين العسكريين والمدنيين.

وأظهرت تركيا دعمًا قويًا لأذربيجان، وأرسلت طائرات هليكوبتر إلى الدولة الشقيقة لإجراء مناورات عسكرية بعد التصعيد.

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