السعودية وأمريكا تبحثان القضايا الإقليمية والدولية

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، الأحد، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، "واس"، أنه تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتنسيق المشترك تجاه مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها والجهود المبذولة تجاهها، كما تم استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة.