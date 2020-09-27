إثارة الفتن.. أردوغان يدعو مواطني أرمينيا إلى التمرد على قيادتهم

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مواطني أرمينيا إلى التمسك بمستقبلهم في مواجهة ما وصفة بقيادة تجرهم إلى كارثة ومن يستخدمونه كدمي، في خضم استمرار سياسته القائمة على التدخل في شؤون الدول، وإثارة الفتن وإشعال الخلافات الداخلية، بدخوله على خط الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان عبر تصريح استفزازي.وقال الرئيس التركي على تويتر: "بينما أدعو شعب أرمينيا للتمسك بمستقبله في مواجهة قيادته التي تجره إلى كارثة وأولئك الذين يستخدمونها كدمى، ندعو أيضا العالم بأسره للوقوف مع أذربيجان في معركتها ضد الغزو والوحشية" مضيفا أن تركيا سوف "تواصل على الدوام" تضامنها مع باكو، حسبما نقلت "رويترز".كذلك سارع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، للتعليق على الاشتباكات الدائرة بين القوات الأرمينية والأذرية في ناغورنو كاراباخ، قائلا: "العقبة الكبرى أمام السلام والاستقرار في القوقاز هي الموقف العدائي من جانب أرمينيا وعليها أن تكف فورا عن هذه العدائية التي ستلقي بالمنطقة في النار"، مشددا على أن "أنقرة ستدعم باكو بكل ما لديها من موارد".