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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المستشار العسكري لـ«خامنئي»: تدخلات إيران في الشرق الأوسط لم تكن مجانية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:07 م
اللواء يحيى رحيم
اللواء يحيى رحيم صفوي
منار أحمد
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أقر اللواء يحيى رحيم صفوي، المساعد والمستشار العسكري للمرشد الإيراني، علي خامنئي، بأن تدخلات إيران في دول المنطقة لم تكن مجانية، بل تمت مقابل الحصول على أموال العراق وسوريا.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية، فقد أكد صفوي في كلمة له، الأحد، أنه "في كل مرة كنا نساعد فيها العراقيين، حصلنا على المال بالدولارات".

كما أضاف: "وقّعنا عقودا مع السوريين وسنحصل على أشياء بالمقابل"، معتبرًا أن الروس يستفيدون من سوريا أكثر مما تستفيد إيران.

وقال أيضًا: "نحن نساعد كل بلد مسلم وغير مسلم يريد ذلك، لكننا نقبض الأموال مقابل ذلك"، مضيفًا أن "الفنزويليين شيوعيون لكنهم وقفوا في وجه الولايات المتحدة، ولذا نحن نساعدهم أيضا".

وتابع: "أعطيناهم البنزين واستلمنا مقابله سبائك ذهبية وجلبناها بالطائرة لكي لا تحدث مشكلة".

هذا وكان عدة مسئولين إيرانيين قد أقروا سابقا بدعم بلادهم ما سموه "محور المقاومة"، سواء في العراق أو اليمن أو فلسطين، تحت عدة شعارات، منها دعم القضية الفلسطينية، أو ضد المشروع الأميركي- الإسرائيلي بالمنطقة.

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