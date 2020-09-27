تشييع جنازة المنتصر بالله من كنيسة «أبوسيفين» (صور)

شُيِّعت جنازة الفنان المنتصر بالله، قبل قليل، من كنيسة «أبوسيفين» في حي المهندسين بمحافظة الجيزة، وسط حضور كبير من نجوم الفن.وحضر تشييع الجنازة المخرج ماندو العدل، والفنان أحمد بدير، ومنير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وهاني رمزي، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وبوسي سلبي، وأحمد السبكي، وإميل شوقي.وتتلقى أسرة الراحل العزاء، مساء الإثنين والثلاثاء المقبلين، بكنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلي في الزمالك.ورحل المنتصر بالله أمس السبت بعد معاناة شديدة مع المرض.