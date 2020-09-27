تركيا تعلن دعمها أذربيجان في النزاع مع أرمينيا

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، اعتزامها دعم أذربيجان في خضم الحرب القائمة بين أرمينيا وأذربيجان، بكل ما لديها من موارد.جاء ذلك بعد تقارير إعلامية تفيد بتدخل أنقرة كعادتها بإرسال مرتزقة للذكاء النار المشتعلة مع طرف ضد آخر.في التفاصيل، ادعى وزير الدفاع التركي خلوصي أن العقبة الكبرى أمام السلام والاستقرار في القوقاز هي الموقف العدائي لأرمينيا وعليها أن تكف فورا عن هذه العدائية التي ستلقى بالمنطقة في النار، بحسب تعبيره.وأضاف أن أنقرة ستدعم باكو بكل ما لديها من موارد، قائلًا إنه ينبغي على أرمينيا وقف الأعمال العدائية تجاه أذربيجان فورا لأنها "ستلقي بالمنطقة في النار" وسط اشتباكات بين قوات البلدين بسبب إقليم ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه.وكانت أرمينيا قد أعلنت الأحكام العرفية والتعبئة العامة بعد اشتباكات مع أذربيجان قال الجانبان إنها أسفرت عن سقوط قتلى.