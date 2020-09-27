«التعليم» تكرم أوائل الدبلومات الفنية غدًا

تكرم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وقيادات مجلس أمناء المجلس العربي لسيدات الأعمال.وتقام الاحتفالية غدًا الإثنين 28 سبتمبر 2020 الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بالقاعة الكبرى بديوان عام الوزارة.