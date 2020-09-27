رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
عالم
أبرز اتهامات المقاول الأجير محمد على (إنفوجراف)
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:24 م
المقاول الأجير محمد علي
مروة عنبر
طباعة
يواجه المقاول الأجير محمد علي الهارب في إسبانيا، حزمة من الاتهامات التي تتعلق بالنصب والاحتيال والرشى، نرصدها في الإنفوجراف التالي:
الكلمات المفتاحية
محمد علي
المقاول الهارب
التهرب الضرببي
موضوعات متعلقة
السيسى: مليار جنيه سنويًا لتنمية منطقة مسطرد وخدمة أهاليها
«الفصل المقلوب» أبرز بنود خطة العام الدراسى الجديد
حبس نجل حلمي طولان واثنين آخرين فى قضية الـ«فيرمونت»
وزير البترول: مصر ستكتفى من البنزين والسولار فى 2023
الصور
انطلاق الكشف الطبي للطلاب الجدد بحضور رئيس جامعة أسيوط
تطهير ترعة نجع حمادي ورفع نواتج المخلفات بأسيوط
استلام مدرسة إعدادية وجناح توسع تعليم أساسي بمركزين في أسيوط
تنفيذ معسكر إيواء للتعامل مع الكوارث بدمياط
أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)
الأكثر قراءة
وزير البترول: مصر ستكتفى من البنزين والسولار فى 2023
موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى
السيسي يوجه بمواصلة صرف 500 جنيه «منحة العمالة غير المنتظمة» حتى نهاية العام
السيسى: مليار جنيه سنويًا لتنمية منطقة مسطرد وخدمة أهاليها
المزيد
إنفوجراف
صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)
مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)
«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه
محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)
أيام زمان
«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك
«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا
«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية
المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»
المزيد
نجم الساعة
السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة
منوعات
خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020
خطوات تقديم شكوى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بشكل قانوني
انطلاق مراسم قداس جنازة المنتصر بالله (صور)
كيفية عمل تقليل الاغتراب 2020
المزيد
مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد
الثقافة
احتفالية لتأبين سمير الإسكندراني على مسرح «الجيزة»
بعد توقف 8 أشهر.. عبدالدايم تتابع استعدادات تشغيل قصر ثقافة الإسماعيلية
المترجمة زهرة حسن في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا
عرض مسرحية «الدنيا رواية هزلية» بمكتبة الإسكندرية.. غدا
المزيد