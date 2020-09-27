ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجراما- مبلغ مالى- هاتف محمول، بحوزة عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وذلك حال تواجده بالقرب من مسكنه.وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (2 مليون و100 ألف جنيه) تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.