٤ شعراء يتألقون فى أمسية بيت شعر الأقصر

نظم بيت الشعر، أمس السبت، أمسية شعرية استضاف فيها الشعراء: حسين سعيد، طارق صقر، نور الدين نادر، وقام بتقديم الأمسية الشاعر النوبي عبد الراضي.بدأت الأمسية بفقرة فنية من العزف على آلة الكمان للفنان شنودة نبيل بولس، تلاه الشاعر حسين سعيد وهو من مواليد محافظة قنا - دشنا، حاصل على درجة الماجستير في الأدب المقارن من جامعة جنوب الوادي، ورئيس نادى أدب دشنا، حاصل على عدة جوائز مصرية، صدر له (مين اللي علمها عيونك تستخبى من غنايا) وله تحت النشر "شخصيات تصنع البطل الدرامي- دراسة مقارنة"وله ديوان شعر تحت الطبع بعنوان "أهذي لأصدق مرة" ومما قرأ من شعره:ومن قبلِ عينَيكِلمْ يَكُ: عشبٌ ولا شجرٌأو غناءُومن قبلِ عينَيكِلم تعرفِ الجاذبيةُكيف تروِّضُنا واحدًا واحدًا،ومن قبلِ عينَيكِلمْ يَكُ ضَوءٌ يليق؛فأُلْقِي بنفسيَ فيه،ولمْ أَكُ شيئًا ليَعرُجَ فيَّ؛إذن حدِّثِيني عن القتلِفي سِيركِ الملكيِّ؛فتبقى الحياةُ،وأبقى على جُثَّتيقانِعًا بدمائيَتلك التي لا تجِفُّوأبعدَ مما تظُنُّ الرصاصةُ.ثم تبعه الشاعر طارق صقر وهو شاعر فصحى وطالب بكلية دار العلوم بالقاهرة له ديوان شعري تحت الطبع ونشرت له بعض القصائد في بعض المجلات والجرائد الثقافية ومما قرأ من شعره:أنا وحدي هنامُتقاتلٌ مع صورةِ الجدرانِحيثُ لواحدٍ...قد ينبغيأن يتركَ الآخرْ.وجيشٌ من جراد الحيرةِ البكماءْيسوّي في قذائف شكه الباليمُسائلةً مصوَّبةً تُجاهَ حقول قريتنا..تمنطقتُ الهزيمةَ حول خصريأبتغي هربا،فيرتفعُ الكمانُ ويعلنُ الغضبَ،وتطلقُ ريبتي يدها بجوفيكي تشي بجوارحي قدَّامَ عقلي،ثم تعبثُ في عوالمَ من جماداتٍومرئيّاتْومحسوساتْومسموعاتْ.ثم تلاه الشاعر نور الدين نادر من مواليد القليوبية فاز بجائزة شاعر جامعة القاهرة مرتين على التوالي، فاز بمسابقة مركز طلعت حرب الثقافي، كما فاز بجائزة الاتحاد المصري للثقافة، له ديوان شعر تحت الطبع بعنوان "لا شيء إلا الفضول" وهو مقرر جامعة الشعر في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة لثلاثة أعوام على التوالي، وهو مندوب بيت الشعر بالقاهرة "بيت الست وسيلة" وما قرأ من شعره:الجالس في الغرفة -إذْ يَأفُلُ عنَّا المصباحْيَخرجُ من بوق الليل،يُسرِّحُ في الغرفةِ أشياءَهْويوزِّع فوق مخدَّاتِ الذكرى ماءَهْيتناقلُ نرد السُّهدِ من الأعين للأعينِيُوْقظُ في صمتِ الندمِعَرَقَ العَدَمِينتهزُ الفرصَ الطقسيَّةَفالفجر الليلة دون صباحْوغطاءُ اللومِ ثقيلٌ، ثقل الأرواحْويسافر في الأنهارِ الحمراءِلينقلَ فينا عدوى الشكْوشبابيكُ الأسئلةِ الكبرى تَصْطكْإلا أنَّ سؤالًا لاحْمن سيضيء المصباحْ؟ثم اختتمت الأمسية بفقرة فنية من العزف على آلة الكمان قدمها الفنان شنودة نبيل بولس.