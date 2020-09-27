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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ابنة الفنان المعتصم بالله تدخل فى نوبة بكاء على الهواء بعد رحيل والدها

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
الفنان المعتصم بالله
الفنان المعتصم بالله
ايهاب مصطفى
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دخلت سارة المعتصم بالله، ابنة الفنان الراحل المعتصم بالله رياض، في نوبة بكاء على الهواء خلال مكالمة هاتفية لها مع الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع علة فضائية "Ten".

وعبرت سارة المعتصم بالله عن حزنها الشديد بوفاة والدها الفنان الراحل المعتصم رياض، بعد رحلة طويلة من الإبداع، والذي رحل عن عمر يناهز ال ٧٠ عاما.

من جانبها أعربت الإعلامية قصواء الخلالي عن خالص تعازيها لابنة الفنان الراحل، وجميع أفراد أسرته والوسط الفني أجمع، مؤكدة أن الفنان الراحل بمثابة قيمة وقامة فنية قدم العديد من الأعمال المتميزة واشتهر بروحه الفكاهية.

وقالت الخلالي: "خالص تعازينا ليكي يا سارة ولجميع أسرة الفنان الراحل الراقي منتصر بالله، رحل وترك تراث فني راقي ومتميز".

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