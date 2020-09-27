سعر الريال السعودى اليوم الأحد 27-9-2020
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:42 ص
منة سالمطباعة
يواصل موقع " الدستور" تقديم العديد من الخدمات المتنوعة، ويقدم في تقريره اليوم الأحد 27-9-2020 سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري وفقًا للتقارير الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
وعلى المستوى المحلي، استقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وبلغ متوسط سعره في أسواق تداول العملات المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
استقر سعر الريال السعودى في بنك مصر على 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع.
بنك التعمير والإسكان
وحقق السعر في بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك عودة
ووصل في بنك عودة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
بينما استقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وجاء في بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي cib
وحقق سعر الريال السعودى في بنك التجاري الدولي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك البركة
واستقر السعر في بنك البركة وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.
ويرتبط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
وتتكون عملة الريال السعودي من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.
والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
وعلى المستوى المحلي، استقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وبلغ متوسط سعره في أسواق تداول العملات المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-9-2020البنك المركزي المصري
جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
استقر سعر الريال السعودى في بنك مصر على 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع.
بنك التعمير والإسكان
وحقق السعر في بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك عودة
ووصل في بنك عودة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
بينما استقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وجاء في بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي cib
وحقق سعر الريال السعودى في بنك التجاري الدولي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك البركة
واستقر السعر في بنك البركة وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.
ويرتبط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
وتتكون عملة الريال السعودي من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.
والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".