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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الفقي: مصر استعادت 7 مليارات دولار من أموال صناديق الاستثمار

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:31 م
الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي
أميرة ممدوح
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قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد، إن تحسّن ترتيب مصر عالميًا في التقارير الدولية للمؤسسات المالية ووكالات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار لعب دور فى الترويج لمصر كبيئة آمنة ومستقرّة وجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى تلك المؤشرات الإيجابية انعكست على نجاح مصر فى استعادة أكثر من 7 مليارات دولار من أموال صناديق الاستثمار الأجنبية خلال يونيو ويوليو وأغسطس بنسبة 61% بعد خروج ما يقارب الـ13 مليار دولار منها مع بداية الجائحة العالمية، وكذلك الاستفادة من التصنيف الائتماني الجيد في تنفيذ أكبر طرح للسّندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، إضافة إلى الترويج لسندات أخرى وصكوك لملء الفجوة التمويلية المتوقعة ومنعًا لحدوث ندرة فى النقد الأجنبى.

أضاف الفقي، لـ"الدستور"، أن السياسات المالية والنقدية المصرية خلال أزمة كورونا نجحت فى احتواء معدلات التضخم دون حدوث أي قفزات والحفاظ على الدين العام والاحتياطى النقدى عند مستويات مستقرة، واتّخاذ خطوات استباقية في سد الفجوة التمويلية المصاحبة لجائحة كورونا من خلال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على 8 مليارات دولار حصلنا منها على 4 مليارات دولار حتى الآن.

وتابع أن قرار البنك المركزي خفّض سعر الفائدة بنسبة 0.5% يعد خطوة تمهيدية لمزيد من الخفض في سعر الفائدة الفترة القادمة بهدف تنشيط وتشجيع الاستثمار الخاص وتقليل تكلفة التمويل، موضحًا أن نسبة الخفض أخذت فى الاعتبار الحفاظ على تنافسية السوق المصرية فى استقطاب أموال صناديق الاستثمار الأجنبية في ظل اتجاه عدد من الدول الناشئة مثل تركيا لزيادة سعر الفائدة بهدف استقطاب مزيد من أموال تلك الصناديق.

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