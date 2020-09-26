رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

علاج 2550 مواطنًا في قريتين بأسوان (صور)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:43 م
مديرية الشؤون الصحية
مديرية الشؤون الصحية بأسوان
إسراء توفيق
طباعة
واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية، أعمال القوافل العلاجية من جديد مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

حيث نظمت قافلة طبية للكشف المجاني في قرية المنشية بحري بمركز كوم أمبو، وقرية العدوة بمركز ادفو، واستمرت لمدة يومين في كل قرية، تم إجراء الكشف الطبي على عدد (2550 ) مواطنا.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، إضافة إلى عمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

موضوعات متعلقة

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

وفاة الفنان المنتصر بالله بعد صراع مع المرض

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

الصور

image description

شارع اللبيني بفيصل يغرق في «شبر ميه».. و«مياه الجيزة» تدفع بشفاطات (فيديو)

image description

«سارة» في مدينة الفخار.. «المكان بيساعد على الإبداع» (فيديو)

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

image description

وزير الرياضة يشيد بإمكانيات القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

المنتصر بالله.. عيّنه مسؤول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

فاروق حسني: 5 جوائز جديدة في الدورة الثانية للمؤسسة

بعد الإعلان عن نشرها.. ما مصير مذكرات نور الشريف؟

سقوط

«بوصلة»