علاج 2550 مواطنًا في قريتين بأسوان (صور)

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية، أعمال القوافل العلاجية من جديد مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.حيث نظمت قافلة طبية للكشف المجاني في قرية المنشية بحري بمركز كوم أمبو، وقرية العدوة بمركز ادفو، واستمرت لمدة يومين في كل قرية، تم إجراء الكشف الطبي على عدد (2550 ) مواطنا.وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، إضافة إلى عمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.