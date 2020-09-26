مقتل فلاح بـ8 طعنات فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنيا

لقي فلاح في العقد الرابع من العمر مصرعه، على يد عاطل أسدى له 8 طعنات بأماكن متفرقة من الجسم إثر وقوع مشاجرة بينهما على خلافات الجيرة بقرية طنبدي بمغاغة شمال محافظة المنيا.كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بمقتل فلاح بمركز مغاغة.وعلى الفور انتقل العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا، والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة، والرائد عبدالرحمن غزاوي معاون المباحث لفحص البلاغ، حيث تبين مقتل ع.م 35 سنة فلاح، مقيم بقرية طنبدي، على يد ج.ا 25 سنة، عقب وقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة قام خلالها المتهم بتسديد 8 طعنات للمجني عليه فسقط قتيلا في الحال.وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.