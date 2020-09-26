بعد إعلان الهيئة الوطنية للصحافة.. أسماء رؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية

أولًا: مؤسسة الأهرام

ثانيًا: مؤسسة أخبار اليوم:

ثالثا: مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر:

رابعًا: مؤسسة روزاليوسف:

خامسًا: مؤسسة دار الهلال:

سادسًا: مؤسسة دار المعارف:

تنشر الدستور، أسماء رؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية، الجدد، بعد إعلان الهيئة الوطنية للصحافة اليوم الانتهاء من التغييرات الصحفية.وكانت الهيئة الوطنية للصحافة عقدت اجتماعًا برئاسة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة اليوم السبت الموافق 2692020،حيث تم مناقشة التغييرات الصحفية وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018.وصرح عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة بأن التغييرات الحالية تأتي في ظروف صعبة تمر بها المؤسسات الصحفية القومية مما يفرض على الجميع بذل المجهود والعمل للنهوض بها حيث أنها تمثل أحد أعمدة الدولة لمواجهة الإرهاب والتحديات والمساهمة في بناء مصر الحديثة.وبالنسبة لرؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية فقد جاءت كالتالي:علاء الدين كمال محمد ثابت رئيس تحرير جـــــــــريـــــــدة الأهــــــــــــــــــــرامماجد محمد منير فؤاد أحمد توفيق رئيس تحرير جريدة الأهـــرام المسائـــــي ورئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية والإشراف على مجلة ديوان الأهرام الإلكترونية.جمال ماهر عبد الحميد حسن الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العـــــربي.محمد شبانة عبد العزيز بدوي رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى.مروة ممدوح أنيس الطوبجي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيــــا.حسين حسن أحمد أحمد الزناتي رئيس تحرير مجلــــــة علاء الديـــن.سوسن مراد عز العرب رئيس تحرير مجلة البيت.خالد فؤاد حبيب رئيس تحرير مجلــــــة الشـــــبـــــــاب.عزت إبراهيم ميخائيل يوسف رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي +البوابة الإلكترونية الإنجليزية.شريف على محمد عبد الباقي عزيز رئيس تحرير مجلة لغة العصر.نيفين محمد كامل عمر رئيس تحرير جريدة الأهرام إبــــــــدو.خليفة أدهم أحمد خليل رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي.أيمن محمد السيد محمد شعيب رئيس تحرير جريدة الأهرام التعاوني ومجلة الأهرام الزراعي.أحمد ناجي أحمد قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ورئيس تحرير مجلة الديمقراطيـــة.خالد طه ميري عبد الرحمن رئيس تحرير جريدة الأخبار.عمرو رأفت الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم.محمد عدوى أحمد عدوى رئيس تحرير مجلة أخبار النجــــــوم.جمال محمود الشناوي رئيس تحرير جريــــــدة الأخبار المسائية رئيس تحرير بوابة أخبــــــــــــــار اليــــــــوم.خالد فتحي أحمد بيومي النجار رئيس تحرير مجلة أخبار السيارات.عصام محمد السباعي محمد رئيس تحرير مجلة آخــــر ساعــــــة.إيهاب فتحي إمبابي درويش رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادثهويدا محمد عبد اللطيف حافظ رئيس تحرير مجلـــــــــــــــــة فـــــــــارس.علاء الدين على أحمد عبد الهادي رئيس تحرير كتاب اليوم ورئيس تحرير جريدة أخبــــــار الأدب.أسامة أنور محمد أبو زيد رئيس تحرير جريدة أخبار الرياضة.أحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي.أحمد عبدالله محمود أحمد المراغي رئيس تحرير جريدة الأخبار برايل.عبد الرازق توفيق أبو زيد رئيس تحرير جريدة الجمهورية.عبد النبي شحات محمد بدوى رئيس تحرير جريدة المساء، ورئيس تحرير بوابة الجمهورية.شريف صلاح الدين عطية رئيس تحرير مجلة حريتي.محمد فتح الله محمد على الأبنودي رئيس تحرير جريدة عقيدتي.إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة رئيس تحرير كتــــاب الجمهورية، ورئيس تحرير جريدة الرأي للشعبمحمد عبد الحميد محمد فهمي، رئيس تحرير جريدة الإجيبشيان جازيت، وجريدة الإجيبشيان ميل.الشيماء عبد الإله عبد الحميد حسن، رئيس تحرير جريدة البروجريه إجيبسيان، وجريدة بروجريه دايمانش، + البوابة الإلكترونية الفرنسية.محمد صلاح دمرداش علي، رئيس تحرير جريدة الكورة والملاعب.أحمد بدوي بدوي الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف.أحمد فرحات محمد محمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف.وليد أحمد ثابت طوغان رئيس تحرير مجلة صباح الخير.أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف ورئيس تحرير الكتاب الذهبــــي.أحمد أحمد عبد الباقي أيوب رئيس تحرير مجلة المصور.سمر إبراهيم محمد دسوقي رئيس تحريــــر مجلـــــة الكـــــواكـــــب ورئيــــــــس تحريـــــر مجلــــــة حــــــواء ورئيس تحرير مجلة طبيبك الخاص.شهيرة صلاح الدين خليل، رئيس تحرير مجلة سمير وتوم وجيري.خالد ناجح محمود ابراهيم رئيس تحرير مجلة الهلال كتاب الهلال ورواية الهلال، ورئيس تحرير البوابة الإلكترونية لدار الهلال.محمد أمين على السيد، رئيس تحرير مجلــــــة أكتوبـــر، ورئيس تحرير بوابة دار المعارف.