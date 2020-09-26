«تنسيقية الشباب» تنتهي من خطة دعم مرشحيها في انتخابات النواب

انتهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع اللمسات الأخيرة لخطة دعم مرشحيها في انتخابات مجلس النواب 2020، على نظامي الفردي والقائمة.ويتولى المركز الإعلامي بالتنسيقية، إدارة حملات 26 مرشحا على القائمة الوطنية من أجل مصر، و6 آخرين مرشحين بنظام الفردي، في مختلف المحافظات.وتقود القطاعات الأربعة (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (شمال ووسط وجنوب الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا)، 4 سيدات من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.