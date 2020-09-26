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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مى عزالدين تنتهى من تصوير المشاهد الأخيرة من «خيط حرير»

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:32 م
الفنانة مي عز الدين
الفنانة مي عز الدين
منار إبراهيم
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تواصل الفنانة مي عزالدين تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "خيط حرير" وأوشكت على الانتهاء منه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة بقيادة المخرج إبراهيم فخر.

وقال المؤلف محمد سليمان، في تصريح لـ"الدستور"، إن فريق العمل أنهى ما يزيد على 80% من مشاهد العمل، ويعكفون خلال الوقت الحالي على تصوير المشاهد الأخيرة، مشيرًا إلى أنهم لم يستقروا على موعد عرض العمل ولكنه سيعرض خلال الفترة القليلة المقبلة، وفي الأغلب خلال شهر أكتوبر المقبل، خاصة وأن المخرج إبراهيم فخر انتهى من مونتاج الحلقات الأولى لتصبح جاهزة للعرض، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

"خيط حرير" ينتمي لنوعية الدرما المطولة، حيث يتضمن 35 حلقة، وسيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني، ويشارك في بطولته كل من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

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