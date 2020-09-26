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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح أول محطة شمسية بفندق 5 نجوم بأسوان بـ3.7 مليون جنيه (صور)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:03 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبه الدكتور أحمد شعبان بالمشاركة فى فعاليات تدشين أول محطة شمسية داخل أحد أكبر الفنادق ذات الخمس نجوم التابعة للشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية.

وذلك بحضور اللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لتصميم وتركيب المحطة، بجانب الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى ممثلى الكيانات السياحية المختلفة.

وفى كلمته أشاد اللواء أشرف عطية، بهذه المبادرة الرائدة داخل أحد الصروح الفندقية المتميزة بأسوان، متمنيًا بأن يتم تعميمها فى باقى المنشآت الفندقية على مستوى المحافظة مما سيسهم فى توفير الطاقة النظيفة.

وأكد المحافظ أن تدشين هذه المحطة الشمسية سيضاف لسجلات عاصمة الشمس والطاقة النظيفة بعد انطلاق أكبر مشروع عالمى للطاقة الشمسية على أرضها بالتشغيل الفعلى لـ32 محطة شمسية تنتج 1650 ميجا وات كمرحلة أولى، ومخطط أن تصل إلى 40 محطة شمسية بطاقة 2050 ميجا وات مستقبليًا بما يعادل إنتاج السد العالى، لافتًا إلى أنه بالتوازى ستنطلق قريبًا مشروعات الطاقة الشمسية بقرية فارس بكوم أمبو وهو الذى يتواكب مع وجود العديد من المشروعات الزراعية التى تقوم حاليًا على الطاقة الشمسية، بجانب بعض المبانى الخدمية بالمؤسسات الحكومية ومنها مبنى ديوان عام المحافظة.
ومن جانبه أشار المهندس محمد قاسم إلى أن المحطة الشمسية الجديدة تكلف إنشاؤها 3٫7 مليون جنيه وتقع على مساحة 720 م2، وبارتفاع هيكلى معدنى بطول 2٫7 متر، وأيضًا مساحة السخانات الشمسية تصل إلى 530 م2 بسعة تخزين 40 م2، مع وجود 2 خزان معزول حراريًا يحافظ على درجة المياه ما بين 55 و60 درجة مئوية، موضحًا بأن المشروع سيسهم في توفير 190 ألف لتر سولار سنويًا للفندق، بالإضافة إلى تقليل انبعاث ثانى أكسيد الكربون.
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية

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