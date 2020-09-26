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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: الخطوط الحمراء بليبيا ساهمت فى تثبيت وقف إطلاق النار

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:59 م
حسين أبو جاد
حسين أبو جاد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب حسين أبو جاد،عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن المواقف الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الأزمة الليبية، خاصة فيما يتعلق بالخطوط الحمراء في سرت والجفرة ساهمت في تثبيت وقف إطلاق النار بشهادة كبار السياسيين الليبيين.

وقال "أبو جاد" فى بيان اليوم، إن الليبيين أشادوا بالدور المصري الذي يسعى لأمن واستقرار ليبيا لارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومى الليبي، كما أشادوا بالعلاقات التاريخية بين الشعبين المصرى والليبى وعلاقة النسيج الواحد وأن مصر لها دور حيوى ورئيسى لحل الأزمة الليبية وذلك في إطار روابط المصاهرة والدم المشتركة التي تجمع الشعبين.

وأكد النائب حسين أبو جاد ان الليبيين أكدوا أن ليبيا على مدى التاريخ وشعبها يطلبون العون من مصر لمواجهة الازمات داخل ليبيا وأن الدور المصرى في ليبيا يهتم بأمن واستقرار الدول العربية كما أكدوا على دور مصر الهام في مكافحة الإرهاب والحل السياسى بعد طرحها لإعلان القاهرة لنزع فتيل الأزمة.

واعتبر النائب حسين أبو جاد التقدير الكبير من الليبيين للدور المصرى المحورى والبالغ الأهمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تثبيت دعائم السلم وتحقيق الاستقرار فى ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبى والعمل على تفعيل إرادته فضلًا عن دعم مصر لجهود المؤسسات الليبية فى مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وإعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخي والمحوري والناجح الذي تقوم به القاهرة تجاه الأزمة الليبية.

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