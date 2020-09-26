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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير العراق بالقاهرة يلتقي وزير الإسكان لبحث سبل التعاون المشترك

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:55 م
سفير العراق بالقاهرة
سفير العراق بالقاهرة يلتقي وزير الإسكان
سميرة ابراهيم
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زار أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار بمقر الوزارة.

ونقل السفير للوزير، تحيّات وتقدير وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، نازنين محمد وسّو، وتمنياتها لمصر وشعبها الصديق بدوام التقدم والإزهار.

وأبدى "الدليمي" تطلعه للتعاون بين الحكومتين العراقية والمصرية في جميع المجالات، مُعربًا عن أمله في نقل تجارب وخبرات مصر في مجال الإسكان والتنمية، والتواجد والمشاركة القوية لشركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات بالعراق الذى أصبح ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنيًا وانفتاحه سياسيًا على محيطه الإقليمي والدولي.

وبحث الجانبان، آلية الإعداد والتنسيق للجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة والمُقرر عقدها في بغداد خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وفي هذا الإطار، أشار الوزير الجزار، الى حرص الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عقد هذه اللجنة بأقرب وقت ممكن.

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