الليلة.. وزير التربية والتعليم ضيف «الحكاية مع عمرو أديب»

يحل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ضيف برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" على MBC مصر، مساء اليوم السبت.ويتحدث وزير التربية والتعليم خلال الحلقة عن الدراسة وأيام الحضور والمناهج، والكثير من التفاصيل المتعلقة بالعملية التعليمية، واستعدادات العام الدراسي.برنامج "الحكاية" يُناقش الكثير من الملفات، ويطرق الكثير من الأبواب لتلبية اهتمامات الجمهور، ويقدم فقرات سياسية واجتماعية واقتصادية وفنية تُرضي مُختلف الأذواق.يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على "MBC مصر" من الجمعة إلى الإثنين، الساعة 10:00 مساءً، وكان البرنامج عاد للعرض منذ الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2020 الماضي الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".