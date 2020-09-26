إصابة ربة منزل وعامل فى مشاجرة بسوهاج

أصيبت ربة منزل وعامل بإصابات متفرقة بالجسم في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بالبلينا، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعة لتلقى العلاج.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب مشاجرة ومصابين ببندر البلينا.انتقل ضباط البحث الجنائي بالمركز على رأس قوة أمنية، وبالفحص تبين إصابة "ع. ع" 60 سنة ربة منزل وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي، و"ع. ح" 34 سنة عامل، وتم نقله للمستشفى المركزي ومنه لمستشفى سوهاج الجامعي.تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة كما تم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.